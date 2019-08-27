Маурицио Сарри надеется дебютировать в качестве тренера "Ювентуса" в Серии А в игре с "Наполи"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассчитывает дебютировать в Серии А в качестве тренера туринского клуба в игре против "Наполи", своей бывшей команды.Как утверждает La Stampa, специалист быстро восстанавливается от пневмонии и сможет руководить "Ювентусом" в матче второго тура. Окончательное решение относительно участия Сарри в этой игре будет принято в пятницу.60-летний Сарри был замечен на тренировочной базе "Ювентуса" в понедельник, он раздал автографы фанатам и сделал с ними несколько совместных фотографий. Сарри посещает базу "Ювентуса" для координации работы тренерского штаба.