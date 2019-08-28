Синиша Михайлович успешно завершил первый курс химиотерапии

Главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович, у которого ранее была диагностирована лейкемия, выписан из больницы после завершения первого курса химиотерапии. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Специалист проходил курс с 18 июля. Сообщается, что никаких осложнений во время наблюдения у врачей не было. Ранее Михайлович рассказал общественности, что ему диагностировали лейкемию. При этом специалист решил не уходить в отставку с поста главного тренера "Болоньи" — в начале июня он продлил соглашение с клубом до 2022 года.