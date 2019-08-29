"Рома" интересуется игроком сборной Украины

Руководство римской "Ромы" выражает заинтересованность в защитнике киевского "Динамо" и сборной Украины Никите Бурде. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.По информации источника, римляне видят в украинском футболисте альтернативу защитнику английского "Ливерпуля" Деяну Ловрену и игроку туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани.Римская команда сомневается в игроке "красных" из-за его физического состояния. В клубе опасаются, что он повторит историю Томаса Вермалена, который почти не играл из-за травм.