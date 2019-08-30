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Мауро Икарди подал в суд на "Интер" и требует от клуба 1,5 млн евро

Нападающий "Интера" Мауро Икарди подал в суд на миланский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 26-летний аргентинец требует у своего клуба вновь допустить его к тренировкам с командой, а также 1,5 млн евро в качестве компенсации.

Этим летом руководство "Интера" сообщило футболисту, что он не входит в планы команды на новый сезон. После этого Икарди был отстранен от занятий главным тренером Антонио Конте. Также "Интер" выделил Икарди отдельного тренера, под руководством которого он продолжил индивидуальные тренировки. Сделано это было для избежания судебных исков, поскольку Мауро все еще связан контрактом с миланским клубом. В настоящее время "Интер" пытается продать игрока либо отдать его в аренду.

В сезоне-2018/19 Икарди лишился капитанской повязки в "Интере" и долго не появлялся на поле из-за конфликта с клубом. Его контракт рассчитан еще на два года.

Sport24.ru


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Теги: Икарди Интер Серия А
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