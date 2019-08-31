В мате 2-го тура чемпионата Италии "Ювентус" дома обыграл "Наполи" со счетом 4:3.
Чемпионат Италии
2 тур
Голы: Данило, 16, Игуаин, 19, Роналду, 62, Кулибали, 90+2 (аг) - Манолас, 66, Лосано, 68, Ди Лоренцо, 81.
"Ювентус": Щенсны, де Лихт, Бонуччи, Сандро, Де Шильо (Данило, 15), Пьянич, Хедира (Джан, 60), Матюиди, Коста, Роналду, Игуаин (Дибала, 76).
"Наполи": Мерет, Кулибали, Манолас, Гулям (Руй, 46), Ди Лоренцо, Аллан (Элмас, 74), Зелиньски, Инсинье (Лосано, 46), Кальехон, Руис, Мертенс.
Предупреждения: Гулям, 40, Ди Лоренцо, 44, Матюиди, 52, Сандро, 80, Коста, 83.
"Ювентус" в невероятном матче со счетом 4:3 обыграл "Наполи"
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