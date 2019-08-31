Данило - о своем голе: большего счастья и не представить

Игрок "Ювентуса" Данило прокомментировал победу своей команды над "Наполи" (4:3), которая состоялась в игре второго тура Серии А, передает Football Italia.Данило вышел на поле на 15 минуте встречи, а уже через 30 секунд забил гол в ворота неаполитанцев. Стоит отметить, что для него это был дебютный матч в составе туринского клуба."Честно говоря, большего счастья не представить. Я тренировался, чтобы как можно скорее помочь команде. И как только вышел на поле, забил. Я так счастлив! У меня не было времени понять, что происходит. Я сидел на скамейке, вышел на поле – и все произошло так быстро…" — заявил бразилец."Знаем, что нам нужно еще многое улучшить, но такая победа прибавит нам уверенности. Она показывает: как команда мы сильны. За 10 минут до конца они сравняли счет, но мы верили, что сможем забить, и это главное", — добавил защитник.