В Италии проведут расследование по факту оскорбления Лукаку на расистской почве

Федерация футбола Италии (FIGC) объявила, что начала расследование инцидента с нападающим "Интера" Ромелу Лукаку, который подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков "Кальяри" в матче 2-го тура Серии А.Фанаты "Кальяри" начали пародировать обезьян, когда Лукаку на 72-й минуте исполнял пенальти в ворота хозяев при счете 1:1. Лукаку никак не отреагировал на оскорбления, а пенальти реализовал, принеся своей команде победу со счетом 2:1.В FIGC заявили, что запросят информацию по инциденту у службы безопасности стадиона "Кальяри".Пять месяцев назад фанаты "Кальяри" оскорбляли на расистской почве экс-нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина, но тогда FIGC не стала наказывать болельщиков.