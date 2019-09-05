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"Ювентус" понес убытки по итогам сезона-2018/19

Компания Exor, принадлежащая семье президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, опубликовала финансовый отчет по итогам футбольного сезона-2018/19.

Хотя бьянконери закончили первую половину кампании с доходом около 7,5 млн евро, к концу сезона был зафиксирован убыток в сумму, близкую к 40 млн евро. Сообщается, что к таким показателям привел ранний вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов. В четвертьфинале туринский клуб проиграл "Аяксу".

19 сентября состоится совет директоров "Ювентуса" для утверждения финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2019 года, тогда будут известны более точные цифры.

Sport24.ru


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Теги: Ювентус Серия А
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