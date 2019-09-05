Компания Exor, принадлежащая семье президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, опубликовала финансовый отчет по итогам футбольного сезона-2018/19.
Хотя бьянконери закончили первую половину кампании с доходом около 7,5 млн евро, к концу сезона был зафиксирован убыток в сумму, близкую к 40 млн евро. Сообщается, что к таким показателям привел ранний вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов. В четвертьфинале туринский клуб проиграл "Аяксу".
19 сентября состоится совет директоров "Ювентуса" для утверждения финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2019 года, тогда будут известны более точные цифры.
Sport24.ru
"Ювентус" понес убытки по итогам сезона-2018/19
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