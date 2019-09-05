Полиция эвакуировала президента "Сампдории" из ресторана, окружённого ультрас

Президенту итальянского футбольного клуба "Сампдория" Массимо Ферреро понадобилась помощь полиции, чтобы избежать встречи с ультрас, которые хотели встретиться с ним, сообщает Football Italia.Инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, в одном из ресторанов Генуи, где обедал Ферреро. Представители ультрас «Сампдории» окружили заведение, после чего начали требовать встречи с президентом, на которой собирались убедить его продать клуб.Сообщается, что болельщики были в ярости. Охрана ресторана и местная полиция объединились, чтобы успокоить ситуацию и вывести Ферреро из здания.