Роналду заработает минимум 162 млн евро по 10-летнему контракту с Nike

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В книге будут рассказаны новые подробности о контрактах и трансферах футболистов. По данным источника, Роналду заключил 10-летний контракт с Nike в сентябре 2016 года. Согласно договору, компания ежегодно выплачивает 34-летнему португальцу € 16,2 млн. Таким образом, за весь период соглашения он заработает не менее € 162 млн. В случае получения крупных индивидуальных наград, например, "Золотого мяча", форварду полагается бонус в размере € 4 млн.