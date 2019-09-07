Роналду — самый быстрый нападающий Серии А в сезоне-2019/20

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Роналду также является самым быстрым игроком в составе «Ювентуса», опережая Дугласа Косту, Алекса Сандро и Данило.В сводном рейтинге по максимальной скорости после 34-летнего форварда расположились: нападающий «Торино» Симоне Дзадза (34,56), защитник «Ромы» Джанлука Манчини (34,46) и игрок обороны «Аталанты» Берат Джимсити.