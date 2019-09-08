Титульный спонсор "Ювентуса" Jeep в скором времени заключит с клубом новый контракт.
По данным Tuttosport, Jeep будет платить итальянскому клубу по 50 млн евро в год, тогда как сейчас сумма отчислений составляет 16 млн. Такой скачок обусловлен присутствием в команде португальского нападающего Криштиану Роналду, благодаря которому, в частности, "Юве" практически вдвое увеличил количество подписчиков в социальных сетях.
Ранее "Ювентус" договорился с техническим спонсором клуба аdidas о новом улучшенном контракте до 2027 года. По его условиям бьянконери будут получать по 51 млн евро в год, что также произошло в том числе из-за популярности Роналду.
Sport24.ru
Титульный спонсор "Ювентуса" в 3 раза увеличит отчисления клубу из-за Роналду
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