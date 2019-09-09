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В Италии заблокировали 114 сайтов с нелегальными футбольными трансляциями

В Италии в рамках операции "Free Football" было заблокировано 114 сайтов с нелегальными трансляциями.

Эти сайты показывали спортивные трансляции, фильмы и сериалы, защищенные авторскими правами.

Футбольные матчи и аудиовизуальные материалы поставлялись пользователям как в прямом эфире, так и по запросу.

Операция была разработана специальным подразделением по борьбе с нарушением авторских прав и координировалась прокуратурой Брешии.

Sports.ru


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