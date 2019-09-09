В Италии заблокировали 114 сайтов с нелегальными футбольными трансляциями

В Италии в рамках операции "Free Football" было заблокировано 114 сайтов с нелегальными трансляциями.Эти сайты показывали спортивные трансляции, фильмы и сериалы, защищенные авторскими правами.Футбольные матчи и аудиовизуальные материалы поставлялись пользователям как в прямом эфире, так и по запросу.Операция была разработана специальным подразделением по борьбе с нарушением авторских прав и координировалась прокуратурой Брешии.