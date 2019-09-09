В Италии в рамках операции "Free Football" было заблокировано 114 сайтов с нелегальными трансляциями.
Эти сайты показывали спортивные трансляции, фильмы и сериалы, защищенные авторскими правами.
Футбольные матчи и аудиовизуальные материалы поставлялись пользователям как в прямом эфире, так и по запросу.
Операция была разработана специальным подразделением по борьбе с нарушением авторских прав и координировалась прокуратурой Брешии.
Sports.ru
В Италии заблокировали 114 сайтов с нелегальными футбольными трансляциями
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