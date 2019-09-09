Гетце может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.По информации источника, контракт немецкого игрока рассчитан до конца сезона-2019/20, и в настоящее время переговоры о продлении соглашения не продвигаются. Сам Гётце рассматривает вариант с переездом за границу после истечения срока действия контракта с клубом. В услугах 27-летнего футболиста заинтересован миланский "Интер".