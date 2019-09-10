Издание Gazzetta dello Sport провела исследование относительно зарплат игроков и команд в Серии А.
Самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии является форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду — он получает почти 600 тысяч евро в неделю и 31 млн за сезон. Второе место в рейтинге занял Маттейс Де Лигт, зарабатывающий 12 млн (8 млн зарплаты + 4 млн в качестве бонусов). Третье место осталось за Ромелу Лукаку из «Интера» (7,5 млн + 1,5 млн бонусов).
Клубы Серии А тратят на зарплаты 1,36 млрд евро. Это самый высокий показатель в истории турнира. При этом "Ювентус" тратит на оклады 294 млн, что в два раза больше, чем идущий на втором месте "Интер" (139 млн).
Рейтинг зарплат игроков по командам:
1. "Ювентус" — 294 млн
2. "Интер" — 139
3. "Рома" — 125
4. "Милан" — 115
5. "Наполи" — 103
6. "Лацио" — 72
7. "Торино" — 54
8. "Фиорентина" — 50
9. "Кальяри" — 44
10. "Болонья" — 41
11. "Дженоа" — 40
12. "Сампдория" — 36
13. "Аталанта" — 36
14. "Сассуоло" — 35
15. "Лечче" — 32
16. "Парма" — 31
17. СПАЛ — 30
18. "Удинезе" — 30
19. "Брешия" — 28
20. "Верона" — 25
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков:
1. Криштиану Роналду, "Ювентус" — 31 млн
2. Маттейс Де Лигт, "Ювентус" — 8+4
3. Ромелу Лукаку, "Интер" — 7,5+1,5
4. Гонсало Игуаин, "Ювентус" — 7,5
5. Пауло Дибала, "Ювентус" — 7,3
6. Адриен Рабьо, "Ювентус" — 7+2
7. Аарон Рэмзи, "Ювентус" — 7
8. Миралем Пьянич, "Ювентус" — 6,5
9. Дуглас Коста, Марио Манджукич, Сами Хедира (все — "Ювентус"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") и Калиду Кулибали ("Наполи") — по 6 млн
10. Леонардо Бонуччи, "Ювентус" — 5,5.
Sport24.ru
"Ювентус" тратит на зарплаты вдвое больше, чем "Интер"
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