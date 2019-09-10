» » "Ювентус" тратит на зарплаты вдвое больше, чем "Интер"

"Ювентус" тратит на зарплаты вдвое больше, чем "Интер"

Издание Gazzetta dello Sport провела исследование относительно зарплат игроков и команд в Серии А.

Самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии является форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду — он получает почти 600 тысяч евро в неделю и 31 млн за сезон. Второе место в рейтинге занял Маттейс Де Лигт, зарабатывающий 12 млн (8 млн зарплаты + 4 млн в качестве бонусов). Третье место осталось за Ромелу Лукаку из «Интера» (7,5 млн + 1,5 млн бонусов).

Клубы Серии А тратят на зарплаты 1,36 млрд евро. Это самый высокий показатель в истории турнира. При этом "Ювентус" тратит на оклады 294 млн, что в два раза больше, чем идущий на втором месте "Интер" (139 млн).

Рейтинг зарплат игроков по командам:
1. "Ювентус" — 294 млн
2. "Интер" — 139
3. "Рома" — 125
4. "Милан" — 115
5. "Наполи" — 103
6. "Лацио" — 72
7. "Торино" — 54
8. "Фиорентина" — 50
9. "Кальяри" — 44
10. "Болонья" — 41
11. "Дженоа" — 40
12. "Сампдория" — 36
13. "Аталанта" — 36
14. "Сассуоло" — 35
15. "Лечче" — 32
16. "Парма" — 31
17. СПАЛ — 30
18. "Удинезе" — 30
19. "Брешия" — 28
20. "Верона" — 25

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков:
1. Криштиану Роналду, "Ювентус" — 31 млн
2. Маттейс Де Лигт, "Ювентус" — 8+4
3. Ромелу Лукаку, "Интер" — 7,5+1,5
4. Гонсало Игуаин, "Ювентус" — 7,5
5. Пауло Дибала, "Ювентус" — 7,3
6. Адриен Рабьо, "Ювентус" — 7+2
7. Аарон Рэмзи, "Ювентус" — 7
8. Миралем Пьянич, "Ювентус" — 6,5
9. Дуглас Коста, Марио Манджукич, Сами Хедира (все — "Ювентус"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") и Калиду Кулибали ("Наполи") — по 6 млн
10. Леонардо Бонуччи, "Ювентус" — 5,5.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Интер Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Артем Дзюба поблагодарил болельщиков после победы над Казахстаном: спасибо! Лучшие
Станислав Черчесов - про аплодисменты фанатам в исландском стиле: главное, чтобы не выставили счет 1
Федерацию футбола Франции накажут за несвоевременное начало матча с Албанией
"Локомотив" первым из клубов РПЛ провел антидопинговый семинар
"Милан" подарил своей 100-летней болельщице клубную футболку с автографами всех игроков 1
Станислав Черчесов: Сутормин? Переход в большой клуб не значит вызов в сборную 2
"Ювентус" тратит на зарплаты вдвое больше, чем "Интер" 1
"Ливерпуль" начал переговоры с Милнером о новом контракте
Отсидевший в Марселе российский футбольный фанат: в тюрьме сразу предложили косяк 1
Кэтэлин Карп: не хочу каждый год играть за места в нижней части таблицы 1
Андрей Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне 1
Станислав Черчесов: в ситуации с Кутеповым могу только плечами развести. Пусть борется в "Спартаке" и играет 10
Владелец "Наполи": с "Ливерпулем" мы должны выйти на поле очень злыми
Аксель Витсель: "Боруссия" может дойти до финала Лиги чемпионов
Три клуба интересуются Маркизио 1
"Ливерпуль" активировал опцию продления в контракте Матипа
Александр Тарханов: Сычев получил травму и пока не готов играть за "Пюник". Его надо подготовить 2
Александр Тарханов: у сборной России хорошие перспективы на Евро-2020
Защитника "Эвертона" оштрафовали за незаконную рекламу букмекерской конторы
Андрей Мовсесьян: почему бы сборной России не постараться обыграть Бельгию? 3
Генеральный директор "Зенита" избран в исполком Ассоциации европейских клубов
Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев должны убеждать игрой не только меня, но и общественность
Андрей Аршавин удивился реакции футболистов "Арсенала" на Федерера: будто Бога увидели. Надо себя уважать 10
Футболист "Лидса" делал ставки на игры своей команды. Его дисквалифицировали на 6 недель 1
Генрих Мхитарян: в Англии уже не чувствовал удовольствия от игры 1
Кэтэлин Карп — о будущем в «Уфе»: не хочу играть за места в нижней части таблицы, все в команде хотят думать о еврокубках 1
Станислав Черчесов: Кутепов уже год почти не играет, мы в сборной ничего сделать с этим не можем 9
Пресс-атташе сборной Казахстана: очень крутая организация со стороны РФС, надеюсь, наши сборные еще будут встречаться 1
Леонид Слуцкий поздравил юных футболистов из своей школы с победой в международном турнире
Станислав Черчесов: Дзюбу знаю с 18 лет. За это время он и повзрослел, и поседел 4
Все новости