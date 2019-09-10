"Интер" хочет подписать Гетце в качестве свободного агента

"Интер" заинтересован в услугах полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.По информации Calciomercato, миланцы пытались безуспешно заполучить футболиста в летнее трансферное окно. Теперь же "нерадзурри" рассматривают вариант с подписанием 27-летнего игрока в следующем году на правах свободного агента. В июне у немца истекает контракт с дортмундцами, и с 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами.В настоящее время «Интер» изучает возможность приглашения Гетце бесплатно. Генеральный директор миланцев Беппе Маротта считает, что это идеальный шанс подписать качественного игрока.