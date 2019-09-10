» » "Интер" хочет подписать Гетце в качестве свободного агента

"Интер" хочет подписать Гетце в качестве свободного агента

"Интер" заинтересован в услугах полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

По информации Calciomercato, миланцы пытались безуспешно заполучить футболиста в летнее трансферное окно. Теперь же "нерадзурри" рассматривают вариант с подписанием 27-летнего игрока в следующем году на правах свободного агента. В июне у немца истекает контракт с дортмундцами, и с 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами.

В настоящее время «Интер» изучает возможность приглашения Гетце бесплатно. Генеральный директор миланцев Беппе Маротта считает, что это идеальный шанс подписать качественного игрока.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Интер Гетце Боруссия Бундеслига Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Фанаты колумбийских клубов устроили разборки с мачете и ножами на улицах Медельина
Брат Погба: когда "Барселона" проявила интерес, Поль пообщался с Месси, Ибрагимовичем и Гризманном
"Интер" хочет подписать Гетце в качестве свободного агента
Скончался бывший защитник "Зенита" Марк Гек
В Иране умерла фанатка, которой грозила тюрьма за посещение стадиона
Серхио Рамос: Ван Дейк заслужил "Золотой мяч"
Агент Жонатаса: слушаем предложения по контракту от российских клубов
Матч, после которого Черчесова могли уволить: Мутко говорил: "Не выиграем - придется снимать Стас" 1
Томас Цорн: надеюсь, у "Спартака" появится много новых поклонников в США
Диего Коста: Гризманн мечтал поиграть в одной команде с Месси и Суаресом
Серхио Рамос: хотел бы в пятый раз выиграть Лигу чемпионов с "Реалом". Это было бы потрясающе 1
Футболистка сборной США обвинила Роналду в том, что он деньгами замял дело об изнасиловании
Бывший футболист-гей раскритиковал Французскую федерацию за позицию по поводу гомофобии на матчах
Португалия в гостях обыграла Литву 1
Англия дома одержала победу над Косово со счетом 5:3 1
Сердар Азмун отметил характер сборной Ирана в победном матче с Гонконгом
Джанлуиджи Буффон зарабатывает в "Ювентусе" меньше почти всех остальных игроков
Фанаты "Ливерпуля", "Боруссии", сборных Сенегала и Японии поборются за награду "Болельщики года"
Валерий Карпин намекнул, что хочет сына: не хватает Жорика"
Чалов наиграл на замену, Игнатьев – на удаление, Россия – лишь на ничью. Молодёжка так и не забила болгарам
Александр Соболев: были предложения в это трансферное окно, но я отказал. Если позовут в АПЛ, уйду
Александр Соболев: если проведу так хотя бы половину сезона, то можно будет подумать о сборной
На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, заведено дело
Жерар Пике: приглашу всех игроков "Реала" и "Атлетико" на Кубок Дэвиса
Глава Федерации футбола Франции выступил против остановки матчей из-за гомофобных кричалок
"Спартак" примет участие в турнире в США в январе 2020 года 16
Ольга Голодец рассказала о выделяемых УЕФА бесплатных билетах для детей на Евро-2020 2
Гийом Пуассон: стадион "Санкт-Петербург" соответствует всем стандартам. Он прекрасный
Владимир Пономарев: поспорить с Бельгией за первое место в группе не сможем - нам с такими командами пока тягаться трудно
Флорентино Перес: успех последних лет расслабил "Реал"
Все новости