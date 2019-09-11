Карло Анчелотти обрушился с критикой на власти Неаполя, увидев состояние раздевалок на стадионе

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти возмущен беспорядком на домашнем стадионе команды "Сан-Паоло".Летом на арене произошла масштабная реконструкция — отчасти в связи с Универсиадой, которая прошла здесь, но также и потому, что клуб хотел усовершенствовать стадион.Первые два матча сезона против "Фиорентины" и "Ювентуса" "Наполи" был вынужден провести на выезде. 13 сентября партенопейцы примут "Сампдорию" на "Сан-Паоло"."Я увидел состояние раздевалок "Сан-Паоло". У меня нет слов. Я принял требование клуба провести первые два матча сезона на выезде, чтобы работы были закончены, как и обещал.За два месяца можно построить дом, а они не удосужились даже отремонтировать раздевалки! И где мы будем одеваться во время матчей с "Сампдорией" и "Ливерпулем"?Я возмущен неадекватностью и непрофессионализмом тех, кто должен был заниматься этой работой. Как могут власти игнорировать взятые на себя обязательства? Я вижу только презрение и отсутствие заботы о команде, клубе и городе", - цитирует Анчелотти официальный сайт "Наполи".