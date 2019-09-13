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Маурицио Сарри: боялся ли я пневмонии? Я дышать не мог!

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, как ему далось его лечение от пневмонии.

"Боялся ли я? Я больше не мог дышать! Само собой, что для тренера жизненно важно участвовать в тренировках, быть на тренерской скамейке. Нелегко оставаться в стороне от этого.

Благодарю медицинский штаб, они ухаживали за мной 20 дней, они заставили меня осознать, что было лучше отойти от работы, чтобы потом не пришлось пропустить больше времени. Было тяжело, но я должен был принять это, зная, что мой тренерский штаб и без меня отлично справится", — цитирует Сарри Calciomercato.

Sport24.ru


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Теги: Сарри Ювентус Серия А
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