Фабио Капелло назвал главных претендентов на скудетто
Бывший главный тренер сборной России и ряда итальянских клубов Фабио Капелло поделился мнением о сезоне-2019/20 в серии А.
фото: Getty Images
"Будет трехсторонняя борьбой за скудетто между "Ювентусом", "Наполи" и "Интером". В любом случае это будет захватывающий и сбалансированный чемпионат, так как приехали игроки, которые подняли его планку. В последнее время она несколько упала", — цитирует Football Italia Капелло.
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