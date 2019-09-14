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"Интер" и "Милан" отказались купить "Сан-Сиро", клубы хотят построить новый стадион

"Интер" и "Милан" отказались от предложения мэра города Джузеппе Салы приобрести стадион "Сан-Сиро".

Клубы планируют построить новую арену взамен нынешней. Местные власти предложили клубам купить "Сан-Сиро" за 70 миллионов евро и реконструировать его. "Интер" и "Милан" не заинтересовались данным предложением и будут продолжать проект по строительству нового стадиона, сообщает Corriere della Sera.


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Теги: Интер Милан Серия А
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