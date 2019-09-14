В матче 3-го тура чемпионата Италии "Наполи" дома обыграл "Сампдорию" со счетом 2:0.
Чемпионат Италии
3 тур
Гол: Мертенс, 13, 69
Наполи: Мерет, Кулибали, Ди Лоренцо, Максимович, Руй, Зелиньски, Руис, Элмас (Инсинье, 76), Кальехон, Лосано (Льоренте, 65), Мертенс (Юнес, 80)
Сампдория: Аудеро, Берешинский, Капрари (Габбиадини, 69), Куальярелла, Линетты, Мурильо, Мурру, Реджини (Лери, 66), Ригони (Депаоли, 79), Феррари, Экдаль
Предупреждения: Максимович, 7, Руис, 37
Теги: Наполи Сампдория Чемпионат Италии
"Наполи" дома обыграл "Сампдорию"
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