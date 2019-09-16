Владелец Louis Vuitton намерен приобрести "Милан"

Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton и один из богатейших людей планеты, хочет приобрести футбольный клуб.Как сообщает Goal.com со ссылкой на Il Messaggero, целью бизнесмена стал "Милан". Арно хочет выкупить клуб по окончании нынешнего сезона за € 1 млрд и в будущем вернуть ему прежнее величие.Тем не менее, по словам источника, нынешние владельцы россонери в лице компании Elliott Management не горят желанием расставаться со своим активом на фоне солидных вложений, главным из которых стала сумма, ушедшая на постройку нового стадиона.