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Владелец Louis Vuitton намерен приобрести "Милан"

Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton и один из богатейших людей планеты, хочет приобрести футбольный клуб.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Il Messaggero, целью бизнесмена стал "Милан". Арно хочет выкупить клуб по окончании нынешнего сезона за € 1 млрд и в будущем вернуть ему прежнее величие.

Тем не менее, по словам источника, нынешние владельцы россонери в лице компании Elliott Management не горят желанием расставаться со своим активом на фоне солидных вложений, главным из которых стала сумма, ушедшая на постройку нового стадиона.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Милан Серия А
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