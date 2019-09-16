Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton и один из богатейших людей планеты, хочет приобрести футбольный клуб.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на Il Messaggero, целью бизнесмена стал "Милан". Арно хочет выкупить клуб по окончании нынешнего сезона за € 1 млрд и в будущем вернуть ему прежнее величие.
Тем не менее, по словам источника, нынешние владельцы россонери в лице компании Elliott Management не горят желанием расставаться со своим активом на фоне солидных вложений, главным из которых стала сумма, ушедшая на постройку нового стадиона.
"Чемпионат.сом"
Владелец Louis Vuitton намерен приобрести "Милан"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»