Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, как обвинения в изнасиловании от американки Кэтрин Майорги заставили его почувствовать стыд перед своей девушкой и детьми.
Майорга утверждала, что португальский футболист изнасиловал ее в гостиничном номере в Лас-Вегасе в 2009 году, когда Криштиану был игроком "Реала", но Роналду решительно отвергал все обвинения. В июле 2019 года прокуратура США отказалась заводить дело об изнасиловании в отношении Роналду, поскольку не увидела в предоставленной Майоргой информации доказательств, достаточных для обвинения футболиста. С Криштиану были сняты все обвинения.
"Они порочат твое достоинство. Это тяжело. У тебя есть девушка, у тебя есть семья. У тебя есть дети. Но когда они порочат твою честность, это плохо, это тяжело.
Однажды я сидел дома в гостиной со своей девушкой, и тут они начинают сообщать новости о Криштиану Роналду, о том, об этом. Я услышал, как дети спускаются по лестнице, и переключил канал, потому что мне стало стыдно. Я почувствовал себя неловко. Это заставляет вас чувствовать себя очень плохо", — цитирует Роналду Пирс Морган.
Sport24.ru
Криштиану Роналду - об обвинениях в изнасиловании: переключал канал, чтобы дети не услышали. Чувствовал стыд
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