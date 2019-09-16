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Криштиану Роналду рассказал, будет ли он жениться на своей девушке

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, планирует ли он официально оформлять отношения со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Пара начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017 года Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у Роналду четверо детей — трое старших от суррогатных матерей. В официальном браке Родригес и Роналду пока не состоят.

"Джорджина мне очень помогла. Конечно, я люблю ее.

Однажды мы наверняка поженимся, почему нет? Это мечта моей мамы.

Джорджина — мой друг. Мы много беседуем друг с другом. Я открываю ей свое сердце, а она мне свое", — сказал Роналду в интервью с Пирсом Морганом.

Sprot24.ru


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Теги: Роналду Ювентус Серия А
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