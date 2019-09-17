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Криштиану Роналду: в 11 лет я питался бесплатными бургерами из "Макдоналдса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как во время обучения в академии лиссабонского "Спортинга" питался бесплатными бургерами из "Макдоналдса".
фото: Getty Images
"Когда мне было 11-12 лет, у нашей семьи не было денег. Я жил вместе с другими воспитанниками "Спортинга" и видел свою семью раз в три месяца, что было очень тяжело.

Поздно вечером, в 22:30 или 23:00, мы становились голодны, а рядом со стадионом был "Макдоналдс". Мы стучали в дверь и говорили: "Привет, у вас есть какие-нибудь бургеры?". Там всегда была женщина по имени Эдна и ещё две девушки.

Я больше никогда не видел их, хотя искал, спрашивал у людей в Португалии, но тот "Макдоналдс" закрылся. Я буду счастлив, если найду их при помощи этого интервью, потому что хочу пригласить их в Турин или Лиссабон и поужинать с ними. Хочу хотя бы частично вернуть должок", — приводит слова Роналду "Чемпионат", ссылаясь на The Sun.


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Теги: Роналду Ювентус Серия А
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