Мария Долорес Авейру, мама нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, призналась, что сын болел за "Бенфику" до перехода в "Спортинг" в 12 лет.
"У меня был разговор с представителями "Спортинга", которые хотели взять Криштиану на просмотр в клуб. Я всегда болела за "Спортинг", поэтому согласилась. Любовь к "Спортингу" мне привил отец. Криштиану болел за "Бенфику" — из-за своего отца. Но, как только попал в "Спортинг", он стал настоящим болельщиком этой команды. И остаётся им по сей день.
Когда мы созванивались, я могла почувствовать его настроение в первую секунду разговора. Он не успевал ответить, а я уже всё знала. Когда он плакал, разговаривая со мной по телефону, я говорила: "Сын, мама рядом, но ты должен продолжать бороться за футбол, если это действительно то, чем ты хочешь заниматься". Результат был налицо. Он решил, что хочет стать футболистом, и работал, чтобы стать тем, кем является. Криштиану поднялся очень высоко и всё ещё может дать многое футболу", — приводит слова Авейру Maisfutebol.
"Чемпионат"
Мать Роналду: в детстве Криштиану болел за "Бенфику"
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