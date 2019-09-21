"Ювентус" готовит новый контракт для Игуаина

"Ювентус" планирует продлить сотрудничество с нападающим Гонсало Игуаином, сообщает Calciomercato.Последний год сложно занести в актив 31-летнего футболиста. Игуаин не получил поддержки Массимилиано Аллегри, первую часть кампании провел в "Милане" на правах аренды, после чего отправился в "Челси". Теперь же, с приходом Маурицио Сарри в туринский клуб, форвард получит новый шанс.Новое соглашение "Ювентуса" и Игуаина будет рассчитано до 2021 года. После этого игрок может вернуться в аргентинский "Ривер Плейт".