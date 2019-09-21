"Интер" одержал уверенную победу над "Миланом"

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Милан" дома потерпел поражение от "Интера" со счетом 0:2.



Чемпионат Италии



4 тур



Голы: Брозович, 50, Лукаку, 78.



"Милан": Доннарумма, Романьоли, Мусаккио, Родригес (Эрнандес, 72), Конти, Билья, Кессье, Чалханоглу (Пакета, 64), Сусо, Леао (Ребич, 83), Пентек.



"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Годин, Асамоа, Д'Амброзио, Брозович, Барелла (Кандрева, 82), Сенси (Весино, 71), Лаутаро (Политано, 76), Лукаку.



Предупреждения: Конти, 48, Д'Амброзио, 82, Ребич, 88.