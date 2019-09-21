Главный тренер "Милана": мне понравилась смелость моих ребят

Главный тренер "Милана" Марко Джампаоло высказался после поражения в дерби "Интеру" со счетом 2:0. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.Итальянский специалист заявил, что спешка и суета во время прессинга помешала его команде добиться успеха."После потери мяча мы много суетились, спешили, как итог - недостаточно грамотно прессинговали. Выступления в столь значимом матче подразумевают необходимость рисковать, особенно когда такой именитый клуб как "Интер" играет против вас. Мне понравилась смелость моих ребят", — сказал Джампаоло.