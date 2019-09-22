Данило Д'Амброзио: в дерби побеждает тот, кто больше этого хочет

Защитник "Интера" Данило Д?Амброзио прокомментировал победу над "Миланом" в матче 4-го тура чемпионата Италии.



"В дерби побеждает тот, кто больше этого хочет. И мы доказали, что больше хотели победить. Нам нужно было исправиться после ничьей со "Славией" в Лиге чемпионов. Каждая игра, в которой мы не выигрываем, даем нам энергию победить в следующем матче.



Выигрывать - это не только получить медали в конце сезона, но и полностью отдаваться в каждом матче. "Интер" находится на правильном пути, но еще только сентябрь. Нам нужно продолжить побеждать", - цитирует Д'Амброзио Sky Sport Italia.