Адриен Рабьо недоволен своим положением в "Ювентусе"

Перешедший летом 2019 года в "Ювентус" полузащитник Адриен Рабьо недоволен отсутствием игровой практики, утверждает Soccer Link.24-летний француз присоединился к туринскому клубу на правах свободного агента, не став продлевать контракт с "ПСЖ". Однако на данный момент Рабьо провел за "Ювентус" на поле лишь 27 минут в четырех стартовых турах Серии А.Главный тренер бьянконери Маурицио Сарри предпочитает Рабьо его соотечественника Блеза Матюиди. После матча 4-го тура с "Вероной" (2:1) специалист на вопрос о ситуации Рабьо сказал следующее."Что должен думать Рабьо? Что Матюиди силен".