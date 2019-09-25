» » Юрист Роналду: налогообложение в Испании отталкивает игроков

Юрист Роналду: налогообложение в Испании отталкивает игроков

Юрист форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Хосе Антонио Чоклан утверждает, что система налогообложения в Испании отпугивает звездных футболистов от выступлений в Ла Лиге.

"Футбольный мир объявил войну против махинаций с налогами. Но иногда это несправедливо касается и тех вещей, которые нельзя называть махинациями. Многие моменты бессмысленно криминализуют. В случае с Криштиану не было и намерения не платить налоги с доходов.

Почему Роналду переехал в Италию? Он знает причины, я — нет. Но я знаю, что налогообложение в Испании отталкивает игроков. Это очевидно. Игроки ведь принимают решения, отталкиваясь не только от игровых моментов. Они учитывают и налоги. В Италии эта система очень привлекательна. Я не говорю, что это единственная причина переехать в Италию. В Испании столь гибкую систему представить сложно. Ее пытаются изменить. В будущем это поможет привлечь сильных игроков", — цитирует Чоклана As.

Напомним, летом 2018 года испанская налоговая наказала Роналду за сокрытие доходов от использования имиджевых прав. Власти Испании обвинили Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В итоге Роналду признал вину и согласился выплатить требуемые 18,8 миллиона евро штрафа.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Роналду Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Евгений Муравьев: в "Динамо" наступили на те же грабли
ЦСКА выигрывает благодаря дублю Нисимуры, "Спартак" вёл в счёте всего минуту. Онлайн Кубка России 13
Юрист Роналду: налогообложение в Испании отталкивает игроков
Сергей Силкин: "Динамо" отстает на один-два шага от ведущих команд РПЛ
Миралем Пьянич подвергся расистским оскорблениям на матче в Брешии
Бывший футболист сборной Литвы был найден мертвым
"Тамбов": у Григоряна есть кредит доверия. Смену тренера не рассматриваем
Первый тренер Головина - об обложке L’Equipe: горжусь. Где Монако, а где Калтан
Игорь Смольников: на Кубок первые игры всегда такое испытание. Хорошо, что смогли отыграться
Олег Шатов: типичная кубковая игра. Легких соперников на этой стадии не бывает (видео) 1
Михаил Комков: очень сильно повлиял пенальти. Рука была в естественном положении, это смешно 10
Юрий Газзаев: жаль, что не прошли дальше. Желаю "Зениту" успехов (видео)
Сергей Семак: проявили характер и выиграли в сложном матче (видео) 2
"КАМАЗ" - "Спартак": составы команд на матч 1/16 финала Кубка России 17
"Чайка" - "Уфа": стартовые составы команд
Андрей Аршавин: в случае поражения Кононову лучше остаться поработать на заводе "КамАЗ" 7
Мак использовал возможность проявить себя. Он перевернул игру против «Енисея» 4
"Зенит" одержал волевую победу над "Енисеем" 20
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с "Аланией" 7
"Томь" обыграла "Тамбов" со счетом 4:0 2
Глава олимпийского комитета Италии назвал симуляции более серьезной проблемой в футболе, чем расизм 1
Объявлена дата первого матча между "Барселоной" и "Реалом" в этом сезоне
Немецкий клуб уволил шестого тренера за 4,5 года. У команды российский владелец 2
Rambler Group и Setanta Sports будут вместе бороться с пиратством трансляций АПЛ 1
В "Зените" рассказали, почему Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала ЛЧ-2020/21 2
Вандерсон: для "Краснодара" важен каждый турнир, в котором мы участвуем
Хердур Магнуссон: сейчас у ЦСКА много матчей, но нужно побеждать в каждом вне зависимости от турнира
Александр Медведев: участие "Зенита" в финале ЛЧ в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты 6
Сергей Кирьяков: вылет из Кубка России кажется очень трагичным для "Динамо"
Кирилл Набабкин должен вернуться в общую группу ЦСКА на следующей неделе
Все новости