Юрист форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Хосе Антонио Чоклан утверждает, что система налогообложения в Испании отпугивает звездных футболистов от выступлений в Ла Лиге.
"Футбольный мир объявил войну против махинаций с налогами. Но иногда это несправедливо касается и тех вещей, которые нельзя называть махинациями. Многие моменты бессмысленно криминализуют. В случае с Криштиану не было и намерения не платить налоги с доходов.
Почему Роналду переехал в Италию? Он знает причины, я — нет. Но я знаю, что налогообложение в Испании отталкивает игроков. Это очевидно. Игроки ведь принимают решения, отталкиваясь не только от игровых моментов. Они учитывают и налоги. В Италии эта система очень привлекательна. Я не говорю, что это единственная причина переехать в Италию. В Испании столь гибкую систему представить сложно. Ее пытаются изменить. В будущем это поможет привлечь сильных игроков", — цитирует Чоклана As.
Напомним, летом 2018 года испанская налоговая наказала Роналду за сокрытие доходов от использования имиджевых прав. Власти Испании обвинили Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В итоге Роналду признал вину и согласился выплатить требуемые 18,8 миллиона евро штрафа.
Sport24.ru
Юрист Роналду: налогообложение в Испании отталкивает игроков
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