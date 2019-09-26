"Интер" отчитался о рекордных доходах

"Интер" объявил о рекордной в истории клуба выручке. Доходы миланского клуба за сезон-2018/19 составили 415 млн евро, что на 20% больше, чем в позапрошлом сезоне.Владельцы Suning Group усердно работали над повышением доходов, что, по их мнению, столь же важно, как и сокращение расходов, чтобы снять с клуба все ограничения, связанные с финансовым фейр-плей.Скачок в выручке с 346 млн евро до 415 млн евро обусловлен в том числе и первым за длительное время попаданием в Лигу чемпионов. Также наблюдался рост доходов от спонсоров.В то же время "Интер" все равно завершил сезон-2018/19 с убытком, который составил 17 млн евро, однако тут тоже наблюдалась положительная динамика: по сравнению с позапрошлым сезоном убытки сократились на 700 тысяч евро.