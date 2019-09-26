76-летний обладатель "Золотого мяча" - 1969 получил тренерский диплом

Бывший полузащитник "Милана" и сборной Италии, обладатель "Золотого мяча" — 1969 Джанни Ривера получил тренерскую лицензию, позволяющую работать в Серии А. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport."Ривера писал историю футбола, и тем не менее у него было смирение, необходимое для того, чтобы снова стать учеником. И на тренерских курсах он ни разу не пропустил ни одного занятия", — цитирует Gazzetta dello Sport президента Союза тренеров Италии Ренцо Уливьери.При этом, по информации источника, 76-летний Ривера окончил курсы не с целью начать карьеру тренера, а чтобы лучше разбираться в современном футболе.76-летняя легенда итальянского футбола ранее никогда не работал тренером.