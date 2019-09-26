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Антонио Кассано: если "Ювентус" будет полагаться на Дибалу, рискует ничего не выиграть в этом сезоне

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано оценил шансы "Ювентуса" на завоевание трофеев в сезоне-2019/20, если в клубе продолжат полагаться на аргентинца Пауоло Дибалу.

"Я слышал, как некоторые называют Дибалу феноменальным или новым Лео Месси в течение последних двух или трех лет.

Как я уже говорил, он, на мой взгляд, остается хорошим игроком. Однако, если "Ювентус" продолжит полагаться на него, рискует ничего не выиграть в этом сезоне", — цитирует Кассано Football Italia.

Sport24.ru


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Теги: Кассано Дибала Ювентус Серия А
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