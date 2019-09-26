В матче 5-го тура чемпионата Италии "Торино" дома обыграл "Милан" со счетом 2:1.
Чемпионат Италии
5 тур
Голы: Пёнтек, 18 (пен.), Белотти, 72, 76
Торино: Сиригу, Бремер, Иццо, Силвейра (Ансальди, 57), Эйна (Джиджи, 83), Де Сильвестри, Ринкон, Базелли, Белотти, Верди (Беренгер, 66), Дзадза
Милан: Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Франсуа, Мусаккио, Беннасер (Ребич, 78), Чалханоглу, Кессье, Сусо, Пёнтек, Леау (Бонавентура, 65)
Предупреждения: Силвейра, 8, Беннасер, 21, Дзадза, 31, Белотти, 33, Франсуа, 63, Романьоли, 75, Доннарумма, 77, Эйна, 81
Удаления: Рейна, 72
"Торино" обыграл "Милан"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»