Диего Годин: боссом в "Интере" себя не чувствую, двери ногой не открываю

33-летний новичок "Интера" Диего Годин рассказал, как ощущает себя в миланской команде."Боссом в команде себя совсем не чувствую. Это как на новой работе — надо привыкать шаг за шагом. Открывать дверь ногой или как-то себя выставлять — это не мое. Я чувствую уважение к себе, они знают, кто я, но я работаю с наряду со всеми.Я практически все понимаю по-итальянски, но иногда мне трудно выразиться. Но в раздевалке теплая атмосфера, там полно хороших людей", - цитирует Година Marca.