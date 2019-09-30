В Италии футбольного тренера уволили за оскорбление Греты Тунберг в интернете

Клуб итальянской Серии D "Гроссето" отправил в отставку тренера молодежной команды Томмазо Касалини из-за его резких высказываний в адрес 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.Тунберг стала широко известна после своего эмоционального выступления в ООН, где она обвинила участников климатического саммита в Нью-Йорке в пустозвонстве, бездействии и заявила, что они украли ее детство и мечты. Речь Тунберг вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Одни противники предполагают, что за девушкой стоят политические силы, другие обвиняют ее в коммерциализации своей деятельности. С критикой Тунберг выступил и тренер Касалини."Она маленькая проститутка! В 16 лет она могла бы работать на улице!" — написал Касалини в фейсбуке.Вскоре "Гроссето" уволил Касалини с формулировкой, что поведение тренера не соответствует политике клуба, где моральные ценности превалируют над профессиональными.Позднее Касалини принес публичные извинения Тунберг и всем, кого задели его слова. "Это был выплеск эмоций в момент ярости в отношении экоактивистки с применением неправильных выражений, о которых я сожалею", — написал тренер.