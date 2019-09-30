"Ювентус" перед матчем с "Интером" предпринял новую попытку вернуть себе чемпионство-2005/2006

"Ювентус" подал в спортивный трибунал Национального олимпийского комитета Италии новую апелляцию на чемпионство "Интера" в сезоне-2005/06, информирует Football Italia

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В том сезоне туринский клуб стал победителем Серии А, однако по результатам коррупционного скандала был лишен титула, который был присужден "Интеру". "Ювентус" до этого уже пытался ранее оспорить это решение, но их апелляция была отклонена.



Матч "Интер" — "Ювентус" состоится 6 октября в Милане. Начало встречи — в 21:45 мск.