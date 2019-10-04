» » СМИ: Дзаппакоста повредил крестообразную связку колена

СМИ: Дзаппакоста повредил крестообразную связку колена

Лазарет "Ромы" пополнился еще одним игроком — травму получил правый защитник Давиде Дзаппакоста.

По информации Tuttomercatoweb, речь идет о повреждении крестообразной связки. Футболист травмировал колено на тренировке в пятницу.

Напомним, Дзаппакоста перешел в "Рому" из "Челси" на правах аренды. В этом сезоне он успел сыграть только 12 минут.

Ранее «Рома» также объявила о травмах Лоренцо Пеллегрини и Генриха Мхитаряна.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Дзаппакоста Рома Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Василий Уткин - о "МЮ" и Соболеве: это как письмо Серене Вильямс с предложением секса
Диего Коста признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро
На матч "Интер" - "Ювентус" продано билетов на 6,5 млн евро. Это рекорд Серии А
СМИ: Дзаппакоста повредил крестообразную связку колена
Юрген Клопп: уйду из "Ливерпуля", если клубное ТВ выложит запись моего общения с игроками в раздевалке 4
Андрей Канчельскис: мне никто звонил. Значит, "МЮ" Соболевым не интересуется 9
Сборная Италии объявила заявку на отборочные матчи Евро-2020
Генеральный директор "Крыльев" прокомментировал интерес "МЮ" к Соболеву
Сергей Шавло: у Черенкова было недовольство собой. А сейчас - выиграли, и всё хорошо 3
Артем Дзюба: всячески буду помогать Караваеву в "Зените", мне уже звонил Слуцкий с указаниями 1
"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Крыльев Советов" Соболевым 16
Карло Анчелотти готов покинуть "Наполи" до окончания контракта 2
Дидье Дешам: если Лэмпард вновь попросит не вызывать Канте, попрошу чаще ставить Жиру
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Веркотерен возглавил "Андерлехт"
Дивеев и Магнуссон прошли обследование
Гол вратаря на 94-й минуте принёс "Краснодару-3" победу в матче с "Интером" (видео) 3
"Спорт-Инжиниринг" хочет отсудить 112,8 млн рублей у дочерней структуры оргкомитета ЧМ-2018
Нас ждёт безумное воскресенье. Все топы РПЛ сыграют в один день 4
"Сент-Этьен" расстался с главным тренером
Александр Головин занял второе место в голосовании за лучшего игрока "Монако" в сентябре 1
Нападающий "Арсенала" Мартинелли признан игроком недели в Лиге Европы
Александр Медведев: ценим каждую минуту, проведенную Маркизио на поле. Это благородный человек 14
Польский журналист: Жамалетдинов может вернуться в ЦСКА, его трансфер провальный 9
Арнольда Шварценеггера впечатлил стадион "Зенита": просто фантастика! 22
Школьник с прической Ибрагимовича станет игроком академии "Локомотива" на 3 дня 1
Александр Бубнов: игра "Краснодара" далека от идеала, но этого им хватит в матче со "Спартаком" 13
Красивый удар с лета форварда "Барселоны" Суареса признан голом недели в Лиге чемпионов
Маурисио Почеттино: хочу остаться в "Тоттенхэме" еще на пять лет
Хасанби Биджиев: ничего не предвещало поражения ЦСКА 1
Дмитрий Хомуха: ЦСКА и "Краснодару" не хватает глубины состава
Все новости