Лазарет "Ромы" пополнился еще одним игроком — травму получил правый защитник Давиде Дзаппакоста.
По информации Tuttomercatoweb, речь идет о повреждении крестообразной связки. Футболист травмировал колено на тренировке в пятницу.
Напомним, Дзаппакоста перешел в "Рому" из "Челси" на правах аренды. В этом сезоне он успел сыграть только 12 минут.
Ранее «Рома» также объявила о травмах Лоренцо Пеллегрини и Генриха Мхитаряна.
Sport24.ru
СМИ: Дзаппакоста повредил крестообразную связку колена
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