СМИ: Дзаппакоста повредил крестообразную связку колена

Лазарет "Ромы" пополнился еще одним игроком — травму получил правый защитник Давиде Дзаппакоста.По информации Tuttomercatoweb, речь идет о повреждении крестообразной связки. Футболист травмировал колено на тренировке в пятницу.Напомним, Дзаппакоста перешел в "Рому" из "Челси" на правах аренды. В этом сезоне он успел сыграть только 12 минут.Ранее «Рома» также объявила о травмах Лоренцо Пеллегрини и Генриха Мхитаряна.