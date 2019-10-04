Зимой "Ювентус" намерен расстаться с тремя игроками

В зимнее трансферное окно "Ювентус" планирует расстаться с тремя игроками, сообщает Calciomercato.com.Согласно информации источника, "старая синьора" намерена избавиться от форварда Марио Манджукича, вингера Марко Пьяцы и голкипера Маттиа Перина. Вероятным местом продолжения карьеры для первого называется Катар. Второго чемпион Италии хочет отдать в аренду одному из клубов Серии А. Третий летом был близок к переходу в "Бенфику", поэтому в "Юве" рассчитывают, что лиссабонцы могут возобновить интерес к вратарю.