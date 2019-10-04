» » Зимой "Ювентус" намерен расстаться с тремя игроками

Зимой "Ювентус" намерен расстаться с тремя игроками

В зимнее трансферное окно "Ювентус" планирует расстаться с тремя игроками, сообщает Calciomercato.com.

Согласно информации источника, "старая синьора" намерена избавиться от форварда Марио Манджукича, вингера Марко Пьяцы и голкипера Маттиа Перина. Вероятным местом продолжения карьеры для первого называется Катар. Второго чемпион Италии хочет отдать в аренду одному из клубов Серии А. Третий летом был близок к переходу в "Бенфику", поэтому в "Юве" рассчитывают, что лиссабонцы могут возобновить интерес к вратарю.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Барселона" может расстаться с Гризманном из-за его отношений с Месси
Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе
Томас Хельвег: у Головина прекрасное будущее
"Реал" рассматривает вариант с приобретением Облака за 120 млн евро
Зимой "Ювентус" намерен расстаться с тремя игроками
Иранские женщины впервые за 40 лет получили возможность купить билеты на футбол
Райан Гиггз: Сульшеру не повезло, что сейчас этоха Клоппа и Гвардиолы
Опубликован список штрафов в "Реале" и их стоимость 1
Transfermarkt снизил рыночную стоимость Лодыгина почти вдвое
Дженнаро Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин 2
Уле-Гуннар Сульшер - о проблемах в "МЮ": мы уже не в 90-х. Сейчас другая эпоха
Сергей Шавло - о Черенкове: сейчас таких трудно найти. Люди меряются машинами и дачами
Ривалдо: Месси должен быть лучше защищен на этом этапе карьеры 2
Дженнаро Гаттузо: "Золотого мяча" достойны два игрока с другой планеты - Роналду и Месси
Игнашевич против Побегалова, Талалаев гостит в Хабаровске. Анонс 16-го тура ФНЛ
Василий Уткин - о "МЮ" и Соболеве: это как письмо Серене Вильямс с предложением секса 1
Диего Коста признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро
На матч "Интер" - "Ювентус" продано билетов на 6,5 млн евро. Это рекорд Серии А 1
СМИ: Дзаппакоста повредил крестообразную связку колена
Юрген Клопп: уйду из "Ливерпуля", если клубное ТВ выложит запись моего общения с игроками в раздевалке 5
Андрей Канчельскис: мне никто звонил. Значит, "МЮ" Соболевым не интересуется 9
Сборная Италии объявила заявку на отборочные матчи Евро-2020
Генеральный директор "Крыльев" прокомментировал интерес "МЮ" к Соболеву
Сергей Шавло: у Черенкова было недовольство собой. А сейчас - выиграли, и всё хорошо 4
Артем Дзюба: всячески буду помогать Караваеву в "Зените", мне уже звонил Слуцкий с указаниями 1
"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Крыльев Советов" Соболевым 19
Карло Анчелотти готов покинуть "Наполи" до окончания контракта 2
Дидье Дешам: если Лэмпард вновь попросит не вызывать Канте, попрошу чаще ставить Жиру
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Веркотерен возглавил "Андерлехт"
Дивеев и Магнуссон прошли обследование
Все новости