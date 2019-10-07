Спаллетти требует от "Интера" 5 млн евро за расторжение контракта

Бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти, который недавно был уволен с поста главного тренера "Интера", хочет получить от итальянского клуба 5 миллионов евро за расторжение контракта.



Фото: corriere.it

По данным журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, "Интер" не готов платить специалисту такие деньги.



Напомним, Спаллетти покинул "Интер" 30-го мая этого года из-за неудовлетворительных результатов команды. Ранее сообщалось, что тренер может возглавить "Милан", который уже сделал ему предложение.



Помимо Спаллетти в список кандидатов на должность главного тренера "Милана" входят Стефано Пиоли, Клаудио Раньери и Руди Гарсия.