Новым тренером "Милана" будет назначен Пиоли, а не Спаллетти

Стефано Пиоли станет новым главным тренером "Милана", утверждают ведущие итальянские журналисты, в том числе Фабрицио Романо, Джанлука Ди Марцио и другие.8 октября Марко Джампаоло будет отправлен в отставку, а Пиоли сменит его на посту главного тренера команды. Изначально фаворитом на данную должность считался экс-тренер "Интера" Лучано Спаллетти, однако специалист после увольнения все еще получает зарплату в клубе и не смог договориться с нерадзурри о разрыве контракта.Новым тренером "Милана" станет Пиоли, который был уволен из "Фиорентины" в апреле, когда команда шла на 10-м месте в турнирной таблице.Что касается Джампаоло, то он возглавил "Милан" в июне 2019 года, подписав контракт до 2021 года с возможностью продления еще на сезон. Под руководством 52-летнего специалиста россонери в 7 турах набрали 9 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Серии А.