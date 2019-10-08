"Сампдория" заключила контракт с экс-хавбеком "Милана" и сборной Италии

"Сампдория" объявила о подписании контракта с 28-летним полузащитником Андреа Бертолаччи, который пребывал в статусе свободного агента с лета, когда покинул "Милан". С игроком заключен контракт до июня 2020 года.С 2012 по 2015 год Бертолаччи выступал за "Дженоа", в тот период он принял участие в пяти матчах за сборную Италии.В 2015 году хавбек перешел в "Милан" за 20 млн евро, но в составе россонери забил только два гола в 54 матчах.