Болельщики "Милана" вывели хэштэг против нового тренера клуба в мировые тренды твиттера

Новым главным тренером "Милана" должен стать Стефано Пиоли, но ещё до его назначения болельщики клуба устроили флэшмоб #PioliOut (Пиоли - вон).



Соответствующий хэштэг вошёл в пятёрку мировых трендов твиттера, а болельщики собрались у офиса клуба с требованиями отставки руководства. Однако, по сведениям La Gazzetta dello Sport, Пиоли и "Милан" договорились о контракте до конца сезона, который в скором времени будет подписан.



Пиоли сменит на посту тренера "Милана" Марко Джампаоло, с которым команда набрала 9 очков в 7 турах Серии А.