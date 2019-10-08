Ибрагимович: "Милану" нужно делать инвестиции, так он ничего не достигнет

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал ситуацию, сложившуюся в одном из его бывших клубов — "Милане". Во вторник, 8 октября, руководство россонери уволило Марко Джампаоло с поста главного тренера."Мне грустно видеть "Милан" таким. Клуб должен быть на вершине, там должны играть лучшие футболисты мира, но сейчас это не так. Им нужно делать инвестиции, иначе он ничего не достигнет. Качество нельзя получить бесплатно."Ювентус" творит великие дела, они являются символом итальянского футбола благодаря своему составу. У "Интера" тоже все хорошо, у них отличный тренер Конте, который очень старается. Другие команды тоже пытаются соответствовать, но они не на уровне "Ювентуса", — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.После 7 туров "Милан" занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 9 очков. Отставание от лидера чемпионата, "Ювентуса", составляет 10 очков.