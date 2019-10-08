Джампаоло проработал 111 дней в "Милане" — это антирекорд

"Милан" 8 октября уволил Марко Джампаоло с поста главного тренера команды.52-летний итальянец проработал во главе россонери всего 111 дней — это антирекорд для тренеров "Милана". Меньше в клубе работали только те специалисты, которые лишь исполняли обязанности главного.Под руководством Джампаоло команда набрала 9 очков в 7 турах Серии А при четырех поражениях. Новым тренером "Милана" должен стать Стефано Пиоли.