Буффон стал послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон стал послом доброй воли Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН)."Я был очень горд принять этот вызов и быстро согласился, так как я люблю вызовы.Я не обманываю себя тем, что смогу изменить мир, но я могу внести свой небольшой вклад, подавая пример. Нам нужно создать заразительную систему добродетели, которая может приносить пользу, и постепенно мы сможем накормить всех нуждающихся.К сожалению, нас почти перестали трогать истории о людях, умирающих от голода. Я хочу закатать рукава и попотеть. Это будет необычное приключение, но я согласился, потому что видел в этом возможность для личностного роста.Хочу прояснить, что я по-прежнему футболист, причем конкурентоспособный, поскольку остаюсь в хорошей форме. Будет время, когда мне придется играть. Я не хочу стоять как манекен перед баннером, на такое я бы не согласился.Я хотел бы распространить это послание всем в футбольном мире и за его пределами. Основная цель состоит в том, чтобы люди знали об этой проблеме, чтобы понять: по-своему, я тоже могу помочь. Когда нас много, мы можем достичь великих результатов вместе", — сказал Буффон на пресс-конференции.