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Буффон стал послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон стал послом доброй воли Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН).

"Я был очень горд принять этот вызов и быстро согласился, так как я люблю вызовы.

Я не обманываю себя тем, что смогу изменить мир, но я могу внести свой небольшой вклад, подавая пример. Нам нужно создать заразительную систему добродетели, которая может приносить пользу, и постепенно мы сможем накормить всех нуждающихся.

К сожалению, нас почти перестали трогать истории о людях, умирающих от голода. Я хочу закатать рукава и попотеть. Это будет необычное приключение, но я согласился, потому что видел в этом возможность для личностного роста.

Хочу прояснить, что я по-прежнему футболист, причем конкурентоспособный, поскольку остаюсь в хорошей форме. Будет время, когда мне придется играть. Я не хочу стоять как манекен перед баннером, на такое я бы не согласился.

Я хотел бы распространить это послание всем в футбольном мире и за его пределами. Основная цель состоит в том, чтобы люди знали об этой проблеме, чтобы понять: по-своему, я тоже могу помочь. Когда нас много, мы можем достичь великих результатов вместе", — сказал Буффон на пресс-конференции.

Sport24.ru


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Теги: Буффон Ювентус Серия А
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