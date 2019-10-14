Неста: "Милан" стал смертельной ловушкой для тренеров

Бывший защитник "Милана" Алессандро Неста прокомментировал курс развития россонери."Связка Мальдини-Бобан верна, но клуб за последние годы сильно изменился. Я думаю, время покажет, будет ли проделанная работа хорошей или нет. Нельзя ожидать, чтобы все было сделано за один год или несколько месяцев.Думаю, в последнее время «Милан» стал смертельной ловушкой для тренеров: некоторые из моих бывших товарищей преуспели, другие, возможно, меньше, но попали в сложную ситуацию", — цитирует Несту Calciomercato.