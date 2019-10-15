Статистики выяснили, кому и в какой день недели Роналду забивает чаще всего

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Статистики подсчитали, кому и в какой день недели Роналду забивает чаще всего. Наиболее плодотворным днем недели в карьере 34-летнего форварда оказалась суббота — 249 голов. Следом идут: воскресенье (144), среда (140), вторник (108), пятница (26), четверг (17) и понедельник (16).Больше других от Роналду пострадала "Севилья", которой он забил 27 голов. Следом идут: "Атлетико" (25), "Хетафе" (23), "Сельта" (20) и "Барселона" (18).Наибольшее количество голов Роналду забил в составе "Реала" (450). 118 раз он поразил ворота соперников за "Манчестер Юнайтед". За сборную Португалии Криш отличился 95 раз, за "Ювентуса" — 32, за лиссабонский "Спортинг" — 5.442 гола Роналду забил правой ногой, 129 — левой, 127 — головой. Еще 2 мяча были отправлены в ворота соперников другими способами.